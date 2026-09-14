«Постскриптум»: Встреча президента с губернатором и партийные рейтинги на финишной прямой

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы сегодня:
- Встреча года: о чем доложил губернатор Ведерников президенту Путину?
- Финишная прямая – до выборов осталось четыре дня: с чем пришли участники?
- Найти и наказать: виновники актов вандализма в Пскове и Локне установлены и ждут своей участи.
- Не потерял ли актуальность формат дебатов на выборах? Об этом и не только поговорим в политическом блоке с нашим обозревателем и главным редактором ПЛН Александром Савенко.