Общество

Медведев обещает регионам дополнительные средства на закупку машин «скорой помощи» и школьных автобусов

Правительство РФ выделит дополнительные средства на закупку автомобилей «скорой помощи» и школьных автобусов для их поставки в регионы России, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Я согласовал вопрос о дополнительной закупке автомобилей "скорой помощи" и дополнительной закупке школьных автобусов для поставки в регионы. Думаю, что какая-то часть этих дополнительных закупок попадет и в распоряжение Курской области», - сказал глава правительства на встрече с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом в понедельник, пишет «Интерфакс».

Глава региона доложил премьеру о ходе реализации в регионе национальных проектов, в том числе в сфере здравоохранения и образования. В частности, он рассказал о планах ввода в эксплуатацию новой школы в Железногорске, намерении полностью заменить автопарк «скорой помощи» до конца этого года.

В целом, говоря о выполнении майского указа президента, Старовойт сообщил, что в Курской области утверждено 42 региональных проекта, ведется работа по реализации 10 федеральных национальных проектов из 12.

Работа по нацпроекту в области производительности труда начнется в 2020 году, а для реализации нацпроекта по науке власти региона оказывают поддержку учебным заведениям.

«В целом на 2019 год финансирование всех уровней бюджета по исполнению национальных проектов в Курской области составляет почти 7,5 млрд рублей», - добавил врио губернатора.

Старовойт также доложил премьер-министру о работах по развитию автодорожной сети. По его словам, в Курской области на эти цели в текущем году выделено из федерального и регионального бюджетов более 900 млн рублей. В течение года планируется выполнить работы на 31 объекте, отремонтировать дороги с применением новых технологий.