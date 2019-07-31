Общество

Для граждан-должников расширен перечень необлагаемых НДФЛ доходов

Подписанный президентом РФ Федеральный закон вносит новые поправки в основной налоговый документ страны.﻿ Установленные данным законом нормы будут действовать с 1 января 2020 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области.

В соответствии с поправками, налогом не будут облагаться доходы, полученные налогоплательщиком, в виде суммы задолженности перед кредитором (организацией или предпринимателем), от исполнения требований по уплате которой физлицо полностью или частично освобождается при прекращении соответствующего обязательства в связи с признанием такой задолженности безнадежной к взысканию.

Однако, для признания таких доходов необлагаемыми необходимо выполнение ряда условий, предусмотренных законодательством. При этом они обязательны к выполнению в течение всего периода наличия обязательств.

Во-первых, налогоплательщик не должен являться взаимозависимым лицом с кредитором и (или) не состоять с ним в трудовых отношениях в течение всего периода наличия обязательства. Также он не должен состоять с ним и в трудовых отношениях.

Во-вторых, доход фактически не должен быть материальной помощью либо формой встречного исполнения организацией или ИП обязательства перед налогоплательщиком, в т.ч. оплатой (вознаграждением) за поставленные этим физлицом за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги).

В случае несоблюдения вышеуказанных условий безнадежная задолженность будет признаваться доходом налогоплательщика, а значит, с нее необходимо уплатить налог. Законодательством устанавливается и дата получения такого вида дохода – ею будет признаваться дата прекращения полностью или частично обязательства налогоплательщика по уплате задолженности.