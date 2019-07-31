Общество

Гражданин Латвии пытался незаконно вывезти из России почти 1,5 кг лекарств

На таможенном посту МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Бурачки (российско-латвийская граница) Псковской таможни выявлен сокрытый от таможенного контроля товар.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской таможне, в результате таможенного контроля транспортного средства Audi 100 Avant под управлением гражданина Латвии, выезжающего с таможенной территории Евразийского экономического союза, выявлен незадекларированный и не представленный таможенному контролю товар.

В различных полостях автомобиля гражданин пытался сокрыть 77 упаковок лекарственных средств в таблетках и капсулах, общим весом 1,45 кг. Среди лекарственных препаратов: «Омепразол», «Амоксициллин», «Диклофенак ретард - Акрихин», «Цитрамон», «Фталазол», «Анальгин» и настойка валерианы.

В отношении гражданина Латвии по факту сокрытия товаров от таможенного контроля возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 16.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.