Люди старшего поколения продолжают служить своей стране и вносят личный вклад в общее дело, заявил глава Великих Лук Николай Козловский в своем еженедельном обращении, посвященном деятельности городской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

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«Как отметил Президент России Владимир Владимирович Путин: связь поколений, уважение к истории своей страны и благодарность людям, которые защищали и защищают нашу Родину, должны оставаться неизменными ценностями. Именно поэтому особое значение приобретает сотрудничество городской власти с общественными объединениями, которые ведут патриотическую работу и социально направленную работу», — сказал Николай Козловский.

Глава города отметил, что одной из таких организаций в Великих Луках на протяжении многих десятилетий является городская организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Последние годы ее возглавляет Петр Подгорный.

«Я неоднократно встречался с Петром Андреевичем. Это кадровый офицер, подполковник, более четверти века посвятивший службе в Вооруженных силах нашей страны. В ходе встреч мы обсуждаем результаты работы ветеранской организации, её текущие задачи и планы, а также вопросы дальнейшего взаимодействия с городской властью», — рассказал политик.

Сегодня организация объединяет более 1,6 тыс. человек, в том числе десять непосредственных участников Великой Отечественной войны.

«Это люди с большим жизненным и профессиональным опытом, за плечами которых – служение Родине, добросовестный труд, воспитание детей и внуков, активное участие в общественной жизни», — подчеркнул глава Великих Лук. «Это люди с большим жизненным и профессиональным опытом, за плечами которых – служение Родине, добросовестный труд, воспитание детей и внуков, активное участие в общественной жизни», — подчеркнул глава Великих Лук.

Одним из важнейших направлений работы ветеранской организации Козловский назвал заботу о людях старшего поколения.

«Активисты организации постоянно поддерживают связь с ветеранами Великой Отечественной войны и их семьями. Ведут эту работу во взаимодействии с Администрацией города, Центром социального обслуживания и волонтёрскими объединениями», — сообщил он.

Большое внимание, по словам главы города, уделяется досугу и поддержанию активного образа жизни старшего поколения великолучан.

«Важно, что при проведении этой работы учитываются пожелания самих ветеранов, их интересы и потребности», — отметил Николай Козловский.

Отдельное направление — сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи. Ветераны участвуют в городских мероприятиях, общественных обсуждениях, посещают памятные и исторические места.

«Также организацией проводится работа по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества. Ветераны оказывают помощь в подготовке книги «Солдаты Победы», участвуют в благоустройстве памятных мест и мемориалов, взаимодействуют Великолукской городской общественной организацией «Поисковым отрядом «Штурм»», — рассказал глава города.

Ветераны также проводят Уроки мужества для школьников и юнармейцев, взаимодействуют с отделом по молодежной политике Управления образования города, участвуют в патриотических мероприятиях вместе с «Волонтерами Победы» и «Движением Первых», помогают обновлять школьные музеи.

«Особенно важно, что ветераны не просто сохраняют память о прошлом, но и передают её молодому поколению», — подчеркнул Козловский.

Отдельно глава города остановился на поддержке участников специальной военной операции.

«Ветераны оказывают нашим военнослужащим и моральную, и материальную поддержку», — сказал он.

19 ноября состоялась отчетно-выборная конференция городской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Председателем организации вновь избран Петр Подгорный.

«Хочу выразить сердечную благодарность председателю городского Совета ветеранов Петру Андреевичу Подгорному, членам президиума, активистам и всем участникам ветеранской организации. Спасибо вам за активную жизненную позицию, патриотизм и неравнодушие. Благодарю вас за труд и многолетнее служение городу воинской славы Великие Луки!» — заключил Николай Козловский.