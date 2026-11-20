Роспотребнадзор представил новый выпуск образовательного комикса «Петя Лентяев сохраняет безопасную среду в доме», приуроченный ко Всемирному дню ребёнка, который отмечается 20 ноября.

Изображения: управление Роспотребнадзора по Псковской области

В четвёртом выпуске серии герой детского проекта «Санпросвет» решает навести порядок в своей комнате. На его примере детям объясняют, какие повседневные привычки помогают поддерживать чистоту в доме и предотвращать распространение микробов и инфекций.

Кроме того, ведомство подготовило тематические раскраски, посвящённые профилактике гриппа и ОРВИ. С их помощью дети смогут узнать и запомнить основные правила защиты от сезонных заболеваний.

Материалы разработаны с учётом возраста детей и подростков. Информацию о санитарии и гигиене представили в доступной игровой форме.

Персонаж Петя Лентяев создан по мотивам работы победителя Всероссийского конкурса детских рисунков «Персонаж здорового образа жизни» 2023 года.

По данным «Медиалогии», в 2026 году охват публикаций Роспотребнадзора с этим персонажем в социальных сетях и СМИ превысил 78 миллионов.