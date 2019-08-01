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Общество

Мошенники научились подделывать номера банков: Как избежать хищения денег?

03.08.2019 10:17|ПсковКомментариев: 0

В последнее время клиенты банков все чаще жалуются на новый вид мошенничества. Если раньше охотники за чужими деньгами звонили с подозрительных мобильных номеров, совсем не схожих или частично схожих с банковскими, то теперь отличить мошенника от настоящего сотрудника банка стало сложнее.

«Мошенники стали использовать специальные приложения для подмены своего номера телефона и маскировки под номера кредитных организаций. С их помощью на экране телефона номер входящего звонка определяется как официальный номер банка. Звонящий представляется сотрудником банка и сообщает о срочной «блокировке» карты либо о «несанкционированном» списании денежных средств. После этого он выманивает персональные данные и реквизиты карты (счета) либо убеждает человека самостоятельно перевести денежные средства по нужным ему реквизитам», - рассказывает начальник Управления платежных систем и расчетов Северо-Западного главного управления Банка России Ирина Поздеева.

Преступники создают полноценную иллюзию банковского колл-центра – включают фоном гул голосов, переводят абонента с одного оператора на другого, используют профессиональные термины.

Например, они могут называть паспортные данные, реквизиты карты и другую конфиденциальную информацию. Эти сведения мошенники получают заранее из открытых источников, например из социальных сетей и с помощью фишинга. Чаще всего злоумышленники звонят в неудобное время, например, когда человек спит и не может быстро сориентироваться. Они торопят человека, убеждают, что если немедленно не назвать все данные, деньги с карты будут похищены.

По информации Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Департамента информационной безопасности Банка России (ФинЦЕРТ Банка России), число случаев, когда мошенники получают персональные данные с помощью методов социальной инженерии, растет: доля совершенных таким образом несанкционированных операций увеличилась с 92% в 2017 году до 97% в 2018 году.

В СЗФО в 2018 году зафиксировано 15888 несанкционированных операций с использованием платежных карт на общую сумму 78,6 млн. рублей.

Для защиты своих денежных средств важно запомнить несколько простых правил.
«При поступлении звонка с неизвестных номеров с информацией о «блокировке» карты, «несанкционированном» переводе денежных средств либо по иной причине, связанной с операциями по карте/счету, следует прервать разговор, чтобы перезвонить по номеру телефона, указанному на карте, для проверки полученной информации, а также сообщить о подозрительном звонке и номере телефона, с которого он был сделан в свой банк, а также в Банк России», – советует Ирина Поздеева.

Ни в коем случае не перезванивайте в ответ на полученный звонок, даже если высветился официальный номер банка, вы можете снова попасть к мошенникам. Набирайте номер банка вручную.

Используйте для связи с банком только контактные данные, указанные на платежной карте, либо чат в официальном мобильном приложении банка. А чтобы всегда знать, что происходит с вашими счетами, подключите мобильный банк и СМС-уведомления. Тогда даже если мошенники будут утверждать, что по вашим счетам проводятся какие-то подозрительные операции, вы сможете быстро убедиться, что все в порядке и угрозы нет.

«Не сообщайте никому следующие реквизиты платежной карты: ПИН-код, трехзначные CVV и CVC-коды (указанные на оборотной стороне карты), срок действия платежной карты, коды из СМС, а также информацию, необходимую для доступа в мобильный и Интернет-банк, – добавляет Ирина Поздеева. – Важно знать, что коды и пароли генерируются и проверяются программным обеспечением банков автоматически без участия человека. Служащие банка не имеют права запрашивать коды и пароли клиента».

Если вам звонили злоумышленники, сообщите об этом звонке в ваш банк и в Банк России  - через интернет-приемную или по телефону «горячей линии» 8-800-300-3000.

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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