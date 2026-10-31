В Псковском округе выбирают деревню, в которой подключат мобильный интернет

Принять участие в голосовании за подключение небольших деревень к мобильному интернету в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» призвала жителей Псковского муниципального округа глава Наталья Федорова в Мах.

Фото: Наталья Федорова / Мах

«Сделала свой выбор среди населенных пунктов, представленных на голосование за подключение небольших деревень к мобильному интернету в рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства"», - сообщила Наталья Федорова.

В Псковском округе в голосовании участвуют:

Территориальный отдел «Завеличье» - д. Кусва;

Территориальный отдел «Карамышево – д. Черняковицы, Торошино, Лопатово, Карамышево, Быстрецово;

Территориальный отдел «Логозовичи» - д. Подосье, Неелово-2, Дуброво, Логозовичи;

Территориальный отдел «Писковичи-Ершово» - д. Ваулино, Ершово, Загорицы, Богданово;

Территориальный отдел «Середка» - д. Спасовщина, Верхолино, Гверздонь;

Территориальный отдел «Тямша» - д. Адворицы, Большая Гоголевка;

Территориальный отдел «Череха-Кирово» - д. Горушка, Кирово, Горнево, Стремутка.

Проголосовать можно онлайн на Госуслугах, а также «Почтой России» отправив письмо в адрес Минцифры России: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2. В письме необходимо указать ФИО, адрес постоянной регистрации и название населённого пункта, куда требуется провести связь. Письмо может быть и коллективным.

Голосовать могут граждане РФ старше 18 лет. Обязательна постоянная регистрация на территории Псковской области. Можно отдать голос за любой населенный пункт из перечня участников.

«Голосуйте сами, подключайте друзей и знакомых!» - призвала Наталья Федорова.