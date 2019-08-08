Общество

Член ВООПИиК возмущена установкой арт-объекта «Семейное древо сердец» на набережной реки Великой

Заместитель председателя Псковского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Голубева возмущена установкой арт-объекта «Семейное древо сердец» на набережной реки Великой в Пскове без получения соответствующего согласования. Свое мнение на этот счет она высказала в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

Ирина Голубева подчеркнула, что установка объекта должна была пройти согласование у общественной комиссии по переименованию улиц, и никто «не имеет права, невзирая на городские законодательные нормы, взять и поставить объект просто так». «Госпожа Плявинская сначала раскрасила дома по своему усмотрению, прикрыла муралами. Это совершенно дикая самодеятельность. А теперь древо самодеятельного кузнеца Тюрягина, который весь Себеж обковал, и в городе теперь живого места нет», - возмутилась Ирина Голубева, напомнив, что кузнец Тюрягин «прославился» тем, что хотел поставить на городище в Себеже 10-метровый железный крест. «А теперь его (кузнеца - ред.) притащили в Псков», - отметила Ирина Голубева.

Она намерена написать письмо на имя главы администрации Пскова Александра Братчикова по поводу принятия «нецивилизованных решений». Некоторые представители, по ее словам, по несколько раз выходят со своими инициативами на общественную комиссию по переименованию улиц. «Почему Наталья Плявинская, занимая пост чиновника, не знает о том, как все это проходит?» - убеждена Ирина Голубева.

Она удивлена, почему не был сделан общественный срез: почему никто не посоветовался с Союзом художников, архитекторов, обществом охраны памятников, которые занимаются градостроительными вопросами? «У общественности не спросили, в общественной комиссии по переименованию улиц вообще никто не знает об этом. Архитектора области, который занимается и Псковом, тоже, судя по всему не спросили», - недоумевает Ирина Голубева.

Напомним, сегодня состоялась презентация нового арт-объекта «Семейное древо сердец» на набережной реки Великой в Пскове. Однако начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская пояснила, что его скоро увезут, чтобы «довести до ума».

По ее словам, «Семейное дерево сердец» - это подарок Федерального агентства по делам молодежи в рамках Всероссийского форума молодых семей, который в эти дни проходил в Пскове.

«Процедуры согласования его установки и передачи на баланс города еще не происходило, все это будет чуть позже», - заверила она.