Общество

Минтруд начал разработку правил по охране труда в организациях отдыха и оздоровления детей

В России разработают правила по охране труда в организациях отдыха и оздоровления детей с учётом риск-ориентированного подхода. Уведомление о начале разработки соответствующего проекта ведомственного акта опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «Парламентская газета».

Документ готовит Минтруд во исполнение одного из поручений президента России Владимира Путина по итогам его Послания Федеральному Собранию 20 февраля, а также пункта 5 «дорожной карты» по реализации механизма «регуляторной гильотины», утвержденной премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Разработчики отметили, что работы в организациях отдыха и оздоровления детей периодически сопровождаются риском получения производственных травм. В связи с этим необходимо разработать нормативный правовой акт по охране труда в этой сфере с учетом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития.

Планируется, что документ вступит в силу в январе 2021 года.