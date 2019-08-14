Общество

Подсветка появится у здания бывшего кинотеатра «Октябрь» после реконструкции под Молодежный лофт

Несмотря на возникшие сложности, инвестор не отказался от проекта по открытию молодежного центра в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что открытие молодежного лофта затянулась из-за серьезных конструктивных дефектов, которые были выявлены на первом этапе работ. «Много времени ушло на доработку проектной документации и допмероприятия по укреплению фундамента и стен. Но, несмотря на все сложности и существенное удорожание, инвестор не отказался от проекта, за что ему огромное спасибо», - написал глава региона.

По его словам, до конца года основные строительные работы будут завершены, после начнется отделка помещений и ремонт фасада. «Внешний облик здания серьезно не изменится, появится только подсветка. Все оборудование уже закуплено», - отметил Михаил Ведерников.

Администрации области и города Пскова окажут все необходимое содействие, заверил он. «Это будет первый в #регион60 молодежный центр такого уровня, и мы сделаем все, чтобы работы были проведены максимально качественно!» - заключил он.