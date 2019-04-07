Общество

Открытие молодежного лофта в кинотеатре «Октябрь» состоится в конце 2019 года

Открытие молодежного лофта в кинотеатре «Октябрь» состоится в конце 2019 года, ориентировочно в октябре, сообщил продюсер, журналист Антон Ковальский в рамках программы «Дело Луначарского» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«Все будет более понятно в начале следующего месяца», - пояснил Антон Ковальский.

Название зданию планируется оставить - «Октябрь». По словам Антона Ковальского, это будет «центр развития, отдыха, консолидации молодежи».

В центре будет работать несколько направлений - развитие наставничества, региональной блогосферы, социального проектирования, внутреннего туризма. Планируется также развивать волонтерское движение.

Как подчеркнул Антон Ковальский, молодежный лофт будет оказывать поддержку местным музыкантам, а также приглашать зарубежных артистов, организовывать выставки местных молодых фотографов и художников.