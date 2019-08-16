Общество

Профессионально-общественный форум «За ЗОЖ» станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

Во вторник, 20 августа, в 11.00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийскому открытому профессионально-общественному форуму «За ЗОЖ» и волонтерам культуры.

С 23 по 25 августа в Псковской области будет проходить Всероссийский открытый профессионально-общественного форум «За ЗОЖ». Ожидается, что его участниками станут свыше 500 человек, представляющих более 60 субъектов Российской Федерации.

В рамках форума в Пскове пройдет Всероссийская практическая конференция «Современные подходы, технологии, модели и практики по формированию у детей и обучающейся молодежи устойчивых навыков и компетенций здорового образа жизни и молодежная АНТИконфереция «Вместе здорово шагать!».

На пресс-конференции мы узнаем подробнее об этих и других мероприятиях форума, поговорим о том, какие вопросы будет обсуждать научное сообщество, представители систем образования и здравоохранения, какие цели ставят перед собой организаторы, чему эксперты будут обучать на местных мастер-классах и какие идеи готовы предложить псковичам общественники и активисты по формированию здорового стиля жизни и развитию лидерских качеств. ­

Спикеры:

• помощник митрополита Псковского и Порховского Тихона, координатор от Церковно – общественного совета по защите от алкогольной угрозы Крутов Николай Александрович

• первый заместитель начальника управления общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области Трунова Алена Сергеевна

Дата проведения: 20 августа. Начало в 11.00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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