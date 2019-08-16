Общество

Валентина Чернова: В псковском Банке данных нет ни одного кандидата, готового принять ребенка-инвалида в семью

В Псковской области на протяжении многих лет в Банке данных находятся сведения о более 90 кандидатах, желающих принять ребенка на воспитание. Об этом корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщила начальник отдела опеки и попечительства комитета социальной защиты населения Псковской области Валентина Чернова.

По словам спикера, в настоящее время в Банке данных 98 кандидатов.

Валентина Чернова подчеркнула, что из них 46 хотели бы принять одного маленького ребенка, причем без особенностей развития.

В то же время, 24 родителя готовы принять двое детей, а 2 кандидата - трое детей, и только 15 кандидатов готовы знакомиться с детьми подросткового возраста.

«В нашем Банке данных, к сожалению, нет ни одного кандидата, который готовых принять ребенка-инвалида. Это проблема для Школы принимающих родителей. Такие дети у нас есть, они тоже должны жить в семье», - прокомментировала начальник отдела опеки и попечительства регионального комитета.