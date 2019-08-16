Общество

Все образовательные учреждения Псковской области прошли проверку к учебному году

В Псковской области все учебные заведения - 361 - допущены к ведению образовательной деятельности в новом учебном году, соответствующие акты подписаны всеми приемными комиссиями. Как Псковской Ленте Новостей сообщили 22 августа в пресс-службе администрации Псковской области, об этом рассказал председатель комитета по образованию Александр Седунов.

«В рамках подготовки к новому учебному году на ремонт образовательных учреждений из федерального, областного и муниципального бюджетов было направлено порядка 110 миллионов рублей. Эти средства позволили выполнить работы по капитальному и текущему ремонту зданий, по обновлению инженерных сетей и отопительных систем, а также в ряде учреждений были заменены двери и оконные блоки», - отметил он.

Кроме того, в пресс-службе добавили: председатель Комитета также отметил, что в этом году в 20 школах Псковской области отремонтировали спортзалы. Проведение работ по модернизации спортивной инфраструктуры в образовательных учреждениях стало возможным в рамках реализации проекта «Единая Россия» «Детский спорт». На эти цели из консолидированного бюджета было выделено более 21 миллионов рублей.

Напомним, в рамках договоренностей, достигнутых губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым с президентом России Владимиром Путиным, дополнительно из федерального бюджета регион получил 350 миллионов рублей. Из этой суммы почти 100 миллионов направлены на ремонт образовательных учреждений.