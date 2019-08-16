Общество

Протоирей-путешественник рассказал о своеобразном способе борьбы с наркоманией

Путешественник протоиерей Федор Конюхов записал видеоприветстие для участников форума «За ЗОЖ», который проходит с 23 по 25 августа в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, видеозапись показали сегодня, 24 августа, на открытом пленарном заседании форума.



Фото: РИА Новости. Рамиль Ситдиков

Федор Конюхов рассказал, что на Северном полюсе путешественники никогда не брали и не берут алкоголь. «Слова, что алкоголь согревает - это заблуждение или оправдание, просто чтобы выпить. Чтобы достигнуть Эвереста, надо сначала созреть духовно, - подчеркнул он. - Спиртное пьют бездельники или слабые характером. А если ты слабый, значит, ты не сможешь дойти до Эвереста». При этом протоирей уточнил, что сам уже два раза поднимался на вершину этой горы.

Известный путешественник также рассказал, как к нему пришли молодые люди, которые «немножко наркоманили». Он отправил их на Камчатку пасти оленей. По его словам, они вернутся через 9 месяцев «чистые как слеза». «Если есть цель, стремление, любовь к людям, ты должен помнить, что родился в этом мире, чтобы что-то сделать», - заключил Федор Конюхов.