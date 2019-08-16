Общество

В Псковскую область поступило 226 тыс. доз вакцин от гриппа

Холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех приступил к отгрузкам вакцин против гриппа. В рамках первого этапа в Псковскую область поставлено более 226 тыс. доз, включая более 43 тыс. доз вакцин для детей. Поставки осуществляются перед стартом осеннего сезона вакцинации и традиционно проводятся в два этапа. Второй этап стартует в начале октября.

«Первые партии препаратов уже поступили в Псковскую область. Всего к началу учебного года во все регионы России будет передано 34,5 млн доз вакцин. В начале октября стартует второй этап, в ходе которого потребности регионов будут обеспечены в полном объеме», – рассказал генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский.

Для прививочной кампании сезона 2019-2020 годов «Нацимбио» поставляет субъединичную вакцину «Совигрипп» производства НПО «Микроген», Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России и рязанского производителя «Форт», а также сплит-вакцины «Ультрикс» («Форт») и «Флю-М» (СПбНИИВС).

Холдинг и его предприятия содействуют обеспечению национальной иммунобиологической безопасности, поставляя почти 90% объема вакцин Национального календаря профилактических прививок (в натуральном выражении), бактериофаги для экстренной профилактики в зонах ЧC, а также вакцины, применяемые по эпидемическим показаниям – в том числе от клещевого энцефалита, бешенства и другие. Выполняя полномочия единственного поставщика, «Нацимбио» также способствует расширению охвата вакцинацией против гриппа, наращивая ежегодный объем выпуска и поставок профилактических препаратов. Так, для общенациональной кампании в сезон гриппа и ОРВИ в 2017-2018 гг. «Нацимбио» передала для нужд государства более 62,3 млн доз произведенных полностью из российского сырья вакцин.