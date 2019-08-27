Общество

В Псковской области сотрудники налоговой службы продолжают выявлять граждан, занимающихся нелегальной коммерческой деятельностью

Рейдовые мероприятия по выявлению физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, работники налоговых инспекций УФНС России по Псковской области проводят совместно с сотрудниками правоохранительных органов на постоянной основе.

Так, сотрудниками Межрайонной ИФНС России №6 по Псковской области подобные рейды проводятся в местах наиболее оживленной торговли, оказания возмездных услуг населению.

За восемь месяцев 2019 года инспекцией проведено 12 рейдов, в ходе которых выявлено 10 лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации. Выявленные лица привлечены к административной ответственности. На физических лиц составлены протоколы об административном правонарушении в соответствии с КоАП РФ. Для рассмотрения и принятия решения протоколы направлены в Мировой суд Невельского района Псковской области.

Например, 21 августа в ходе проведения рейдового мероприятия сотрудниками инспекции и Отделения ГИБДД МО МВД РФ «Невельский» выявлены лица, оказывающие услуги по перевозке пассажиров и багажа (деятельность легкового такси) без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Отметим, налоговые органы области принимают все меры к постановке физических лиц, осуществляющих коммерческую деятельность, в том числе по перевозке пассажиров, на налоговый учет. Проводится разъяснительная работа, выдаются подготовленные памятки о порядке регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Управление ФНС России по Псковской области напоминает, что при создании бизнеса необходимо зарегистрироваться в налоговых органах. В этом могут помочь Интернет-сервисы размещенные на сайте ФНС России www.nalog.ru, которые существенно сократят время прохождения административных процедур и помогут получить всю необходимую информацию не выходя из дома.