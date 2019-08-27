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Общество

В Дно открылась новая школа

02.09.2019 12:16|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 2 сентября, принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в новой школе № 50 города Дно. На площадке у образовательного учреждения собрались председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, представители органов исполнительной власти региона и муниципального образования, педагогический коллектив, школьники и их родители, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Глава региона обратил внимание, что новая школа построена на месте старого аварийного здания, где дети учились в две смены. «Для нас принципиально важно, чтобы наша молодежь получала качественное среднее, среднее специальное, высшее образование. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы молодые люди оставались работать на территории Псковской области», — заметил Михаил Ведерников. Он выразил искренние слова благодарности всем, кто был причастен к реализации проекта: правительству РФ, депутатам Псковского областного Собрания, руководству школы, родительскому комитету, а также строителями, которые не только в короткие сроки и качественно построили школу, но и внесли свой вклад в открытие офиса «Команда 2018». Тем, кто на местах принимал активное участие в строительстве новой Дновской школы, глава региона вручил благодарственные письма администрации области.

В свою очередь школьникам и педагогическому коллективу губернатор пожелал успешного и интересного нового учебного года.

Между тем, спикер регионального парламента Александр Котов, обращаясь к участникам торжественной линейки, отметил, что школа в Дно – первая, за последние десятилетия, построенная не в областном центре, а именно в районе. «Этого события ждало не одно поколение дновцев. Псковская область участник федеральной программы, в соответствии с которой поставлена главная задача – уйти от обучения детей во вторую смену. Открытие новой школы в Дно – хороший пример того, как реализуется эта задача», - цитирует слова Александра Котова пресс-служба регионального парламента.

Председатель Собрания депутатов подчеркнул, что руководство региона и дальше будет прикладывать все усилия для того, чтобы подобные школы появились и в других районных центрах, и чтобы дети, которые учатся в районных школах, по уровню подготовки ни в чём не уступали своим столичным сверстникам. Александр Котов произнес слова благодарности в адрес строителей и пожелал ученикам и педагогическому коллективу добиваться успехов в новой школе.

От районных властей на торжественной линейке выступила глава Дновского района Валентина Тюрина. Руководитель муниципалитета отметила, что 3 сентября прошлого года был заключён контракт на строительство школы, а уже через год - 2 сентября 2019 года открываются двери этой прекрасной школы. «В любом деле есть люди, которые это дело продвигают, и благодаря кому достигается результат. Я хочу выразить слова благодарности двум нашим губернаторам – Андрею Турчаку, который включил строительство нашей школы в программу, и Михаилу Ведерникову, который поддержал эту заявку и приложил огромные усилия, чтобы школа была открыта, и в течение года еженедельно контролировал ход этого строительства», - сказала глава Дновского района.

В продолжение церемонии руководитель подрядной организации Сергей Яковлев передал ключ от новой школы директору Татьяне Щукиной. «Эту школу мы ждали очень долго. Сегодня у нас большой праздник. За этими дверями — много интересного. Ребята, учитесь на хорошо и отлично, а самое главное — берегите школу», — отметила Татьяна Щукина и поблагодарила главу региона и строителей за то, что ее школьники будут учиться в самых современных условиях. Затем первоклассница и ученик 9-го класса дали первый звонок и в воздух запустили салют из воздушных шаров.

Первыми в новую школу вошли первоклассники вместе с губернатором области. Проведя ребят в класс, Михаил Ведерников побеседовал с детьми перед первым в их жизни уроком. «Хорошо учитесь — мы к этому времени откроем много предприятий, больниц и Дворцов культуры, где вы сможете себя реализовать. Мы вас очень ждем», — напутствовал он ребят. Всего в Дновскую школу в этом году пришли около 50 первоклашек.

Пообщался глава региона и со старшеклассниками, у которых поинтересовался выбором будущей профессии, а также рассказал молодежи о возможностях проектного офиса «Команда 2018», который сегодня открывается в Дно.

Затем Михаил Ведерников прошел по помещениям образовательного учреждения, чтобы ознакомиться с условиями, в которых будут учиться ребята. Губернатор осмотрел столовую, медицинский кабинет, актовый и спортивный залы, помещения для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также специализированные учебные кабинеты, оснащенные самым современным оборудованием.

Напомним, строительство велось при поддержке партпроекта «Единой России» «Новая школа». Строительство велось в рамках нацпроекта «Образование», а также государственной программы «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях».  Новая школа возведена по типовому проекту в соответствии с современными требованиями к организации образовательного процесса. Реализация проекта находилась на личном контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Это будет третья школа, построенная за последние несколько лет в Псковской области. Свои двери для учеников уже открыли новые школы в деревне Борисовичи в Псковском районе и Великих Луках.

Источник: Псковская Лента Новостей
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