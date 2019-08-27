Общество

Псковская транспортная прокуратура контролирует расследование крупной контрабанды сигарет

Псковской транспортной прокуратурой осуществляется надзор за ходом расследования следственным отделом на транспорте Следственного комитета Российской Федерации уголовного дела, возбужденному по ч. 2 ст. 200.2 УК РФ по факту контрабанды табачных изделий в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, зимой 48-летний житель Подмосковья совместно с иными лицами организовал контрабандный канал по незаконному ввозу на таможенную территорию ЕАЭС табачных изделий на общую сумму свыше 100 миллионов рублей. В ходе расследования уголовного дела указанное лицо было задержано и на период следствия в отношении него Псковским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.