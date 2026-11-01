Как осенняя сырость и запахи после дождя влияют на поведение собак, рассказал кинолог

Осенью собаководы могут отмечать изменения в поведении любимцев во время прогулок: в них как будто просыпается тяга все исследовать. Они плохо фокусируются на маршруте, суетятся и перескакивают от одного запаха к другому. Такое поведение – не абстрактное «осеннее обострение», у этого есть вполне логичные объяснения, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Фото: Российская кинологическая федерация

«Осенняя сырость действительно может накладывать свой отпечаток, и причины не в плохом настроении и сезонной хандре, а в особенностях сенсорики. Влажность серьезно меняет мир запахов для собаки, при этом влияет и на комфорт во время прогулки. Всё вместе может менять привычную налаженную схему прогулок», — отметил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Главная причина – «взрыв» запахов

В сырость мир становится в разы информативнее. Даже человек может отметить, что улица, парк после дождя имеют свой особый запах. Теперь представьте, что обоняние у собак в тысячи раз лучше. Выходя из дома, питомец оказывается как будто в информационном потоке – не все животные способны спокойно справиться с таким наплывом.

Даже скучный привычный маршрут становится для собаки новым. Дождь смывает старые метки, зато влажный воздух дольше удерживает запахи: молекулы рассеиваются медленнее, чем в сухую погоду. Кроме того, добавляется опавшая листва, которая, разлагаясь, выделяет огромное количество органических ароматов.

Почему собака становится гиперактивной

Слишком большое количество запахов может перевозбудить нервную систему. Дополнительно собаки, особенно которые мерзнут быстрее, могут испытывать некоторый физический дискомфорт – холодная влажная земля под ногами, мокрая шерсть. Также некоторые собаки со временем начинают бояться дождя, тёмных облаков и даже изменений атмосферного давления, потому что эти сигналы раз за разом предшествуют грозе, и собака понимает: за ними последует то, что её пугает. Поэтому в сырую погоду нервозность может возрастать.

Как помочь собаке?

Прежде всего важно запомнить, что исследование – нормальная часть жизни собаки. Задача владельца собаки – не подавлять инстинкт, а дать ей возможность реализовать его в безопасной форме. Не следует торопить питомца на улице – если нужно подольше остаться около какого-то места, побудьте здесь. Также необходимо помнить, что в сырость собака может дольше искать место для туалета. Аналогично не следует дергать ее и не надо спешить.