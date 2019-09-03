В Псковской областной больнице не хватает средств на плановые операции

В Псковской областной больнице может не хватить финансовых средств на проведение плановых операций до конца текущего года. Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, в связи с этим руководство учреждения было вынуждено сократить объемы проведения плановых операций.
По данным источника, в адрес председателя областного комитета здравоохранения Марины Гаращенко написано письмо с просьбой выделить дополнительное финансирование на эти цели. О проблеме нехватки средств на плановые операции осведомлена первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова.
Источник также сообщил, что в подобной ситуации оказалась и Великолукская межрайонная больница.