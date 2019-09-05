Общество

«Акценты» Донецкого: «Местечковые» выборы-2019, судьба «Подростка» и большие гастроли

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

В ожидании сюрпризов. В воскресенье 8 сентября мы узнаем, сможет ли «партия власти» удержать свои позиции.

«Это мы не проходили». Псковские чиновники от образования сделали все, чтобы скандализировать ситуацию вокруг образовательного центра «Подросток».

«Мы – бродячие артисты». Псковский театр драмы отправился на большие гастроли по стране - от Владивостока до Севастополя.

«А что, у нас еще и выборы какие-то будут?». Этот недоуменный вопрос, по моим наблюдениям, не так уж и редок: как онлайн, в псковском сегменте интернета, так и оффлайн, то есть в живом общении людей вне социальных сетей. Какие такие выборы? Про протесты и посадки в Москве в связи с выборами в Мосгордуму – да, что-то слышали, видели видео. Про выборы губернатора Санкт-Петербурга – тоже что-то слыхали. Про выборы на Псковщине – нет.

Я немного утрирую, но с прошлогодней кампанией по выборам губернатора Псковской области выборы-2019, конечно, не сравнить. Как модно нынче выражаться, сравнили фаллос с пальцем. И объяснение здесь простое и вполне объективное. Выборы-2019 носят локальный характер. Напрямую они затрагивают лишь малую часть избирателей.

Еще раз напомню, что в Пскове это довыборы по двум одномандатным округам, находящимся на Запсковье: №2 – в Псковское областное Собрание и № 13 в Псковскую городскую Думу. Округа накладываются друг на друга, но по границам не совпадают. Я тут уточнил диспозицию, и оказалось, что по моему адресу выбирают только областного депутата, а городские кандидаты идут мимо. Хотя буквально на соседней улице, в пяти минутах ходьбы, люди будут выбирать сразу и городского депутата, и областного. И понятно, что жителям Завеличья вся эта суета совсем по барабану.

То же самое касается и муниципальной избирательной кампании – 8 сентября будут выбирать глав всего в шести районах Псковской области: Бежаницком, Дновском, Новоржевском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Усвятском. Плюс к тому – выборы пройдут в пяти волостях и сельских поселениях региона. Не буду уточнять, в каких, жители этих «местечек» наверняка знают, что у них за выборы, а остальным жителям и вправду знать об этом не обязательно.

На прочей территории, свободной от выборов, – тишь и благодать, разве что на севере региона организованы 15 участков для дачников из Санкт-Петербурга: они будут выбирать себе губернатора северной столицы, находясь на Псковской земле. Такое вот избирательное ноу-хау, из-за которого, по его же словам, снялся с выборов один из претендентов на высокий пост – знаменитый кинорежиссер Владимир Бортко.

А что у нас? Повторюсь: в связи с объективной «местечковостью» избирательная кампания прошла крайне вяло и неинтересно. Лично я агитационной продукции так и не дождался. Было два постера с портретами конкурирующих кандидатов, от партии власти и оппозиции, приклеенных к двери подъезда, но и тот, и другой провисели недолго, безжалостно сорванные, видимо, волонтерами конкурирующих штабов. Вот, по сути, и вся избирательная кампания. Согласитесь, негусто.

Однако на этом бледном и унылом пропагандистском фоне развернулась другая борьба – политтехнологическая и юридическая (назовем ее так) в судах и территориальных избирательных комиссиях. Эта методика использовалась политтехнологами партии власти и в прошлом году: вспомним, как одним махом были выкинуты из гонки все кандидаты «Яблока» за то, что нарушили выборное законодательство Псковской области в части выдвижения. Они всю жизнь так выдвигались, но вот доки-юристы нашли прореху и к ней прицепились. Тогда этот номер прошел.

В нынешней кампании такую прореху отыскать было сложнее. Но отыскали. В законе об авторском праве. Для этого использовались кандидаты-спойлеры из «Партии Роста», Алексей Иванов и Игорь Романов, под копирку написавшие заявления на конкурентов из «Яблока» - Софью Пугачеву и Михаила Шауркина, соответственно, баллотирующихся на глав Новоржевского и Дновского районов. Якобы в своих роликах «яблочники» незаконно использовали музыку мало известного у нас итальянского композитора Даниэле Динаро.

При этом сложилась парадоксальная ситуация: если Пушкиногорский суд «яблочницу» Пугачеву из гонки решил выкинуть, то Дновский суд «яблочника» Шауркина оставил. «Яблочница» и спойлер обратились с апелляциями в более высокую судебную инстанцию. Вердикты Псковского областного суда наверняка разочаровали представителей власти, а сторонников «Яблока» заставили ликовать и бросать в воздух лифчики.

Свершилась торжество правосудия! И Шауркин, и Пугачева, согласно решению областного суда, остались в игре. Изначально сомнительная зацепка за закон об авторском праве не прокатила (действительно, по уму, в суд должен обращаться потерпевший, то есть композитор, а вовсе не политические спойлеры). Партнеры «партии власти» свою миссию не выполнили, чтобы там теперь не балакал телеграмный «правдоруб». Обломились ребята.

А вот представителям КПРФ повезло меньше: из пяти претендентов в различные органы власти и МСУ из предвыборной гонки были выбиты трое: претенденты на должности глав Бежаницкого и Пустошкинского районов Игорь Дмитриев и Игорь Лапшин и Александр Ножка, претендовавший на место в региональном парламенте. Методика та же – заявления в суды и ТИКи. В данном случае от спойлеров из «Справедливой России» и той же «Партии Роста». Придраться, разумеется, нашли к чему. Например, коммуниста Ножку выкинули из кампании за то, что он не предоставил перевод своего диплома об образовании с украинского языка на русский. «Политическим киллером», по определению первых лиц обкома КПРФ, здесь выступил бывший коммунист, а ныне эсер Павел Николаев.

Какие из всей этой предвыборной казуистики можно сделать выводы и, быть может, осторожные прогнозы?

Очевидно, что партия власти пыталась (и порой весьма успешно) снять с выборов именно тех конкурентов, которые представляют для ее кандидатов наибольшую опасность. То есть как раз теперь в Новоржевском и Дновском районах можно ожидать сюрпризы от «яблочных» кандидатов, а, скажем, в Усвятском и Бежаницком - неожиданностей ждать не стоит. Как и на довыборах на Запсковье в Пскове. Впрочем, как известно, прогнозы – дело всегда неблагодарное. Давайте дождемся позднего вечера 8 сентября и тогда уж подведем окончательные итоги нашей «местечковой» избирательной кампании.

И я продолжаю. На этой неделе разразился скандал вокруг муниципального образовательного центра «Подросток», размещавшегося в здании на улице Гражданской, дом 9. Вкратце напомню, как развивались события. 29 августа, за три дня до Дня знаний и торжественной линейки в честь начала учебного года, в «Подросток» пришли чиновники городского управления образования и объявили, что в течение одного дня учителям необходимо уволиться и тут же устроиться на другую работу. Поскольку, согласно приказу уже от 30 августа, образовательная деятельность «Подростка» будет приостановлена в связи с произведением в здании капитального ремонта. Те учителя, которые не уволятся сами, будут сокращены.

Переводя с чиновничьего на русский: центр закрывается, выметайтесь из помещения. 15 педагогов центра, 85 учеников и их родители от такой неожиданности сначала впали в ступор, а потом в возмущение. Как это так? Разве так это делается? И принялись писать письма в различные областные инстанции, в том числе и губернатору. Больше всего их поразили внезапность и категоричность городских властей. За все лето власти, предложившие ученикам «Подростка» массово перейти в вечернюю школу, почему-то не удосужились сообщить о переменах. Видимо, как раз на внезапность и шок чиновники и сделали ставку. Поставили перед фактом, и всё. Но учителя и ученики «Подростка» без борьбы решили не уходить, памятуя о печальной судьбе детского сада «Росток». И, повторюсь, - принялись писать жалобы по разным властным адресам.

В результате разгребать скандал, искать варианты пришлось уже сити-менеджеру Александру Братчикову, комитету по образованию Псковской области и губернатору Ведерникову. Решение было найдено: до 2021 года «Подросток» сохранит свое юридическое лицо, а дети будут обучаться на базе других образовательных учреждений города. Конкретно, на базе Детского Дома творчества.

Вроде бы компромисс найден, можно немного отойти от шока. Но тут прилетело с другой стороны - возмутились родители воспитанников ДДТ, тоже написавшие письмо губернатору, в котором, в частности, говорится - цитирую: «Уважаемый Михаил Юрьевич! Мы, родители детей, которые посещают Дом детского творчества, крайне озабочены ситуацией, которая сложилась в связи с планируемым размещением воспитанников МБОУ ЦО "Подросток" в стенах нашего учреждения, - в связи со сложившейся ситуацией, мы опасаемся за жизнь, здоровье и психологическое состояние наших детей».

Здесь необходимо пояснить, что в центре «Подросток» получают среднее образование и рабочие профессии не обычные тинейджеры, а так называемые «трудные» и «особые», к тому же все они старшеклассники, в возрасте от 14 до 18 лет, и опасения родителей воспитанников ДДТ понять можно. Еще раз процитирую письмо к губернатору: «…исполнение функций педагогов центра «Подросток» в разрезе коррекции педагогической запущенности, социальной адаптации и профессиональной ориентации подростков 14-18 лет несовместимо с проведением занятий творческой направленности, которую осуществляют педагоги ДДТ. <…> Настоятельно просим принять меры и не допустить беды! Поставьте себя на наше место! Мы боимся за жизнь наших детей!» - возопили обеспокоенные родители, обещая направить копии заявления в администрацию президента, председателю правительства РФ, в министерство образования и в министерство культуры.

Так, по сути, на пустом месте родился не только скандал, но и острый конфликт интересов, и, опять же, областной власти придется заново искать какое-то более приемлемое решение. А что же городская власть? Не будет преувеличением сказать, что именно городские чиновники от образования (уж не знаю, с чьей подачи) всю эту неприятную ситуацию и создали. Думали, втихаря и нахрапом закрыть образовательное учреждение, между прочим, выполняющее чрезвычайно важную функцию – социализации «трудных» и «особых» подростков.

Но почему-то не подумали о том, что родители и педагоги могут взбрыкнуть и возмутиться. И, уже в свою очередь, могут быть не согласны родители и воспитатели ДДТ. Если называть вещи своими именами, выглядит это всё крайне неприглядно и аморально. Другой вывод из этого явного «косяка» городских властей сделать нельзя. Как говорится, «это хуже, чем преступление: это ошибка».

И еще. В довершении ко всем несчастьям стало известно, что при выполнении хозработ погиб сотрудник «Подростка». Его придавило куском упавшей арматуры. Мужчина 26 лет трудился в «Подростке» в должности мастера производственного участка, совмещая должность преподавателя. Иначе говоря, выселять образовательное учреждение из аварийного здания надо было не вчера, а позапозавчера. И кто теперь ответит за нелепо оборвавшуюся жизнь педагога?

И я завершаю. Слава Богу, на более приятной ноте. Сегодня, 6 сентября, на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке, в рамках культурной программы Восточного экономического форума-2019 Псковский театр драмы имени Пушкина показал спектакль «Река Потудань» Сергея Чехова. Труппу можно поздравить с первым успехом во Владивостоке, где за более чем столетнюю историю наш театр никогда не гастролировал.

Именно с Владивостока начался беспрецедентный гастрольный тур Псковского театра по России. Уже 9 сентября на биеннале «Реальный театр», на сцене Екатеринбургского ТЮЗа наши артисты покажут спектакль «Ревизор» Петра Шерешевского. «Реальный театр» в Екатеринбурге – это престижнейший театральный форум России.

Достаточно упомянуть, что вместе с псковским «Ревизором» в фестивале участвуют такие спектакли как «Му-му» Дмитрия Крымова, «Восемь любящих женщин» Евгения Марчелли, «Дети Солнца» Тимофея Кулябина, «Хорошо темперированные грамоты» Дмитрия Волкострелова, «Чайка» Григория Козлова, «Крестьяне о писателях» Дмитрия Егорова и другие спектакли ведущих режиссеров страны. Театралы понимают, насколько высок уровень художественных притязаний этих мастеров. И приятно, что наши артисты оказались в этой без всяких преувеличений звездной компании.

А после Екатеринбурга будут еще гастроли в Москве, Новороссийске и Севастополе.

Все это свидетельствует об одном: Псковский театр драмы продолжает свой путь к всероссийскому признанию, которое обещал нам три года назад его нынешний худрук Дмитрий Месхиев. Гастроли и участие в театральных фестивалях – это не только работа на узнаваемость, на реноме (на бренд, если хотите!). Не только возможность показать свои спектакли иногороднему зрителю. Но и мощный стимул для профессионального роста, повышения мастерства всей труппы. Артистам есть с чем и с кем сравнивать, у кого учиться и заимствовать. В целом – расширять границы восприятия. Что, уверен, обязательно отразится в творческой работе на родной сцене.

Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий