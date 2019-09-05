Общество

Руководитель псковского УФСИН Юрий Лымарь может возглавить пермское ведомство

Новым начальником ГУ ФСИН по Пермскому краю может стать руководитель управления ФСИН по Псковской области Юрий Лымарь, пишет «Коммерсант-Пермь».

Должность начальника Прикамского управления является вакантной с января этого года. Тогда генерал-майор внутренней службы Владимир Андреев, возглавлявший ведомство с осени 2017 года, написал рапорт об освобождении от должности по собственному желанию. Сейчас врио начальника ГУ ФСИН по Пермскому краю является Сергей Носов. А на этой неделе было объявлено о назначении нового первого заместителя управления, им стал полковник внутренней службы Андрей Волотовский.