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Общество

Псковичку отметили на конкурсе проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT.2019»

13.09.2019 22:51|ПсковКомментариев: 0

Экспертный совет Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT.2019» выделил заместителя генерального директора по научной работе ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» Ирину Королеву среди пяти  IT-лидеров регионального и муниципального управления.

Как сообщает портал d-russia.ru, в этом году от Псковской области на Всероссийский конкурс проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT.2019» подано три заявки.

В основной номинации «Культура» проект «Сайт Псковской областной универсальной научной библиотеки - цифровое “третье место”» занял четвертое место.

Также на Всероссийский конкурс были представлены два проекта в дополнительных номинациях: «Сервисный робот - современное технологическое решение для Регионального краеведческого SMART-центра Псковской областной универсальной научной библиотеки» (номинация  «Лучший проект по использованию новых производственных технологий, робототехники и сенсорики») и «Оптимальная «цифровая» модель инфраструктуры Псковской областной универсальной научной библиотеки» (номинация «Лучший проект в сфере развития цифровой инфраструктуры»).

Автор конкурсных проектов - заместитель генерального директора по научной работе Псковской областной универсальной научной библиотеки Ирина Королева. За последние два года Ириной Королевой реализованы мероприятия по продвижению Псковской областной универсальной научной библиотеки как части экосистемы цифровой экономики; как цифрового «третьего места»; как современного учреждения культуры, создающего новую региональную конкурентную информационно-просветительскую, интеллектуально-досуговую инфраструктуры на основе сохранения культурного документального наследия Псковского региона и его использования в качестве ресурса для экономического и социокультурного развития области через внедрение робототехники и развитие цифровых сервисов сопровождения инновационной деятельности библиотеки и формирования новых видов коммуникации между библиотечной услугой и ее пользователями.

Теги: #Псковская областная библиотека #ПОУНБ
Источник: Псковская Лента Новостей
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