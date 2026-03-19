Мокрый снег прогнозируют в Псковской области 20 марта

Облачная с прояснениями днем погода ожидается на территории Псковской области 20 марта, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью в большинстве районов, днем местами пройдет небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ожидается ветер северных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +4 градусов, днем столбик термометра покажет от +7 до +12 градусов.

Атмосферное давление низкое.

Напомним, сегодня к ночи на Земле ожидается самая сильная магнитная буря за два месяца.