Областной суд оставил в силе арест мужчины в Опочке по подозрению в насилии над детьми

Псковский областной суд оставил в силе решение заключить под стражу жителя Тверской области, которого подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении двух малолетних с использованием их беспомощного состояния, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Областной суд проверил в апелляционном порядке законность и обоснованность постановления Опочецкого районного суда от 13 марта об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу жителю Тверской области, обвиняемому по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ, оставив его без изменения.

Постановление было обжаловано защитником в Псковский областной суд.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 мая.