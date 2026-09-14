Окружной форум Комитета семей воинов Отечества состоялся в Пскове

Окружной форум Комитета семей воинов Отечества, в котором приняли участие делегации региональных отделений из всех субъектов Северо-Запада России, прошёл в Пскове. Почетными гостями форума стали представители правительства Псковской области, главный федеральный инспектор полномочного представительства президента России в СЗФО Александр Хлопков, сенатор России Наталья Мельникова и региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил омбудсмен.

Фото здесь и далее: официальный сайт уполномоченного по правам человека в Псковской области

Открыл форум своим видеообращением губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что комитет работает сразу по нескольким направлениям — от правовой и психологической помощи до поддержки семей и патриотических проектов, и выделил, по его мнению, главное: «Но за всеми этими направлениями всегда стоят конкретные люди и конкретные жизненные ситуации, и чем быстрее мы можем помочь человеку, тем ценнее наша общая работа», — сказал Михаил Ведерников.

С приветственным словом выступил главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков, который зачитал приветствие от полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игоря Рудени. Среди общих задач он назвал поддержку семей участников специальной военной операции, повышение эффективности медицинской помощи и программ реабилитации. «Ключевой приоритет — это создание условий для того, чтобы герои, прошедшие фронт, смогли реализовать себя в отраслях экономики и патриотическом воспитании молодёжи», — подчеркнул Игорь Руденя.

Выступая на форуме, руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова рассказала о первых шагах по созданию комитета. Она, в частности, отметила, что «когда люди четыре года назад собрались, у них не было готовых ответов на все вопросы. Было простое желание — быть полезными своим. Сегодня из этой инициативы выросла большая команда КСВО, которая каждый день разбирается в самых разных вопросах семей военнослужащих.

«600 тысяч обращений, на которые мы ответили, где мы помогли, где мы решили, — это 600 тысяч жизней людей, которые к нам пришли и в нас поверили. И наша задача была - не обмануть».

Юлия Белехова отдельно поблагодарила Марию Филонову и весь псковский штаб КСВО. Здесь вместе с волонтёрами помогают детям из двух детских домов — ребятам, которые лишились всего. Для них стараются сделать то, что в такой ситуации особенно нужно: окружить заботой, теплом и любовью.

По итогам форума псковский омбудсмен Дмитрий Шахов сказал: «Я впервые на столь масштабном, грандиозном, интересном, а самое главное — полезном мероприятии как для региональных отделений Комитета семей воинов Отечества, так и для участников СВО и членов их семей, которые стали участниками этого важного форума. Мы достаточно тесно сотрудничаем с нашим псковским отделением, возглавляемым Марией Филоновой, у нас есть ряд общих вопросов. А сегодня удалось увидеть, чем живут и чем помогают семьям участников СВО и другие региональные отделения КСВО. После завершения форума состоялась полезная и обстоятельная беседа с руководителем федерального КСВО Юлией Белеховой по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес. Договорились продолжить начатое взаимовыгодное сотрудничество».

Очень востребованным оказался и «Правомобиль», который был организован КСВО как раз для участников СВО и членов их семей, отметил Дмитрий Шахов. В режиме одного окна они могли получить не только правовые консультации, но и реальную помощь от представителей органов власти, а также практикующих психологов.