150-летие Союза театральных деятелей отметили в Пскове высадкой аллеи

Высадка аллеи в честь 150-летия Союза театральных деятелей состоялась в парке возле гостиницы «Рижская» в Пскове 14 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Кроме членов Союза театральных деятелей, в мероприятии также приняли участие студенты Псковского областного колледжа искусств и представители «Движения первых». Они участвуют в программе «Школьная классика», с которой Союз театральных деятелей тесно сотрудничает.
Местом для посадки аллеи выбрали недавно обновленный парк возле гостиницы «Рижская». Сегодня здесь высадили десять кленов.
За деревьями планируется следить, пока они не приживутся.