150-летие Союза театральных деятелей отметили в Пскове высадкой аллеи

Высадка аллеи в честь 150-летия Союза театральных деятелей состоялась в парке возле гостиницы «Рижская» в Пскове 14 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кроме членов Союза театральных деятелей, в мероприятии также приняли участие студенты Псковского областного колледжа искусств и представители «Движения первых». Они участвуют в программе «Школьная классика», с которой Союз театральных деятелей тесно сотрудничает.

Местом для посадки аллеи выбрали недавно обновленный парк возле гостиницы «Рижская». Сегодня здесь высадили десять кленов.

«К 150-летию Союз театральных деятелей объявил масштабную экологическую культурную акцию - высадку театральных аллей. Более 40 регионов присоединились к этой акции. Сегодня мы всей театральной семьей будем высаживать аллею в Пскове. Благодарю за эту возможность правительство Псковской области, администрацию города Пскова и региональное министерство культуры. Мы станем частью большой акции», - отметила председатель регионального отделения Союза театральных деятелей России Юлия Зубрилина.

За деревьями планируется следить, пока они не приживутся.