Четыре тысячи первоклассников в Пскове получили подарки от Билайна с комплектами связи и сервисами безопасности

В Пскове четыре тысячи первоклассников получили от Билайна подарочные комплекты, которые включают СИМ-карту с дополнительными сервисами для безопасности, учебы, а также школьные принадлежности. Сервисы помогают родителям оставаться на связи с ребенком, знать, где он находится, и защищать его от распространенных цифровых угроз.

В комплект вошел сервис «Локатор»: с его помощью родители могут видеть местоположение ребенка и получать уведомления о его перемещениях. «Виртуальный помощник» помогает блокировать мошеннические и спам-звонки, в том числе поступающие через мессенджеры, а также СМС с кодами авторизации во время разговора.

Для защиты ребенка в интернете предусмотрен «Детский режим интернета» — он фильтрует и блокирует сайты с опасным и нежелательным содержимым. Кроме того, даже при отрицательном балансе ребенок сможет оставаться на связи: пользоваться мессенджерами и совершать звонки внутри сети Билайна.

«Первый класс — это начало большого пути, и школа сегодня — это не только уроки, но и новые инструменты для развития. Мы постарались сделать комплект полезным именно в учебном плане: книги электронные и аудио, изучение английского языка в игровой форме, доступ в интернет для занятий — все это оказалось в одном наборе. Хочется, чтобы подарок радовал не один день, а работал на будущее ребенка — помогал ему учиться, узнавать новое и постоянно развивать свои способности», — отмечает директор Псковского отделения Билайна Иван Сапко.

Основу комплекта составляет СИМ-карта с подпиской bee SUPER START (бии СУПЕР СТАРТ). Она включает 10 ГБ мобильного интернета, безлимитные мессенджеры и звонки внутри сети Билайна, а также 50 СМС в месяц. При своевременной оплате подписки объем интернет-трафика увеличивается еще на 10 ГБ. Данный тариф, как и остальные в Билайне, работает по принципу конструктора: можно гибко настроить объем минут и мобильного интернета под свои задачи.

Первоклассники также получили бесплатные доступы к подписке «Книги Билайн» с электронными и аудиокнигами и премиум-подписке для изучения английского языка в игровой форме в сервисе Simpler (Симплер).

В подарок вошли и школьные принадлежности — папка для тетрадей, тетрадь и стикерпак. Комплекты для первоклассников были вручены непосредственно детям и их родителям.

Родители могут активировать СИМ-карту как самостоятельно, так и с помощью сотрудника в офисе Билайна. Для самостоятельной активации необходимо иметь стабильный интернет и подтвержденную учетную запись на Госуслугах. Подробнее об акции «Подпишись на пятерки» и ее подключении можно прочитать здесь.

В рамках комплекта первоклассника сервисы «Локатор» и «Книги Билайн», а также премиум доступ к Simpler предоставляются бесплатно. Для остальных пользователей стоимость «Локатора» составляет 240 руб./мес., «Книги Билайн» — 399 руб./мес., премиум подписка Simpler — 699 руб./мес.

В подарочный набор включена сим-карта с подпиской bee SUPER START (бии СУПЕР СТАРТ), действующей на 15.05.2026. Для активации сим-карты необходимо заключить договор об оказании услуг связи. Предложение действительно для абонентов билайн, участвующих в акции «Дай пять!» и действует в домашней сети билайн, кроме Чукотского АО. Сроки подключения к акции, территория условия и подробнее - на beeline.ru. Организатор акции ПАО «ВымпелКом». Услуги связи по подписке предоставляются на платной основе. Бесплатное предоставление подписки Premium (Премиум) в приложении Simpler (Симплер) 18+, приложения Локатор 18+ и приложения книги билайн 18+ недоступно при переносе на сим-карту номера другого оператора.

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