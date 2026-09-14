 
Общество

Психолог предостерег родителей от большого количества репетиторов

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Несколько репетиторов у ребенка могут помешать формированию у него привычки самостоятельно искать решение, рассказал педагог-психолог, сооснователь «Умношколы» Шамиль Ахмадуллин.

«Проблема большого количества дополнительных занятий, по словам Ахмадуллина, - снижение самостоятельности. Если любую сложную тему ребенок привык разбирать вместе со взрослым, у него может не сформироваться привычка самостоятельно искать решение», - пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Ахмадуллина.

По его словам, из-за школы, домашнего задания и нескольких репетиторов у школьника остается меньше времени на сон и отдых.

«Если после школы у ребенка каждый день расписан по минутам, мы должны учитывать не только количество полученных знаний. Усталость снижает способность концентрироваться и перерабатывать новую информацию. Иногда еще один час занятий дает меньше пользы, чем полноценный отдых», - объяснил психолог.

Кроме того, он отметил, что цель репетитора заключаться в том, чтобы ребенок постепенно мог обходиться без него.

«Если специалист постоянно решает за школьника его учебные проблемы, успеваемость может поддерживаться, но навык самостоятельного обучения при этом практически не развивается», - сказал Ахмадуллин. 
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