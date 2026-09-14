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Псковичам предлагают рассказать свои семейные истории добрых дел 

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В Псковской области стартовал проект «Семейные истории добрых дел», организованный при поддержке министерства молодёжной политики региона. Проект предлагает семьям, которые занимаются волонтёрством и помогают другим, рассказать о своём опыте и вдохновить других на добрые поступки, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве молодёжной политики региона.

Изображение: министерство молодёжной политики Псковской области

Участникам нужно поделиться в социальных сетях историями о том, как их семья помогает животным, занимается сортировкой мусора, участвует в событийном волонтёрстве или поддерживает тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Важно рассказать, как это увлечение началось и как оно сплотило родных, отметили в министерстве.

Для участия необходимо опубликовать пост в своих социальных сетях с хештегом #СемейныеИсторииДобрыхДел. О самых интересных историях снимут видеоролики, а их авторы получат подарки.

Также 19 сентября в 16:00 в Доме молодёжи состоится первая встреча активных семей-волонтёров. В программе — чаепитие, знакомство с проектом и общение с единомышленниками. Для участия во встрече необходима предварительная регистрация.

Проект реализуется при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области.

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