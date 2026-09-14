 
Общество

Великолукский филиал ПОКБ расширил перечень сложных гинекологических операций

0

Гинекологическое отделение Великолукского межрайонного филиала Псковской областной клинической больницы перешло на качественно новый уровень оказания медицинской помощи, расширило перечень сложных операций и внедрило современные малоинвазивные методики лечения пациенток. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.

С начала года отделение переехало из терапевтического корпуса в хирургический. Медицинское учреждение провело там комплексный ремонт. К работе в новых условиях приступил новый заведующий отделением врач-акушер-гинеколог Константин Сафронов. 

Больница закупила современное оборудование за счёт средств приносящей доход деятельности, врачи получили новый гистерорезектоскоп для малоинвазивных операций внутри матки, современный коагулятор для бескровных и точных вмешательств, а также специальный набор инструментов для проведения операций с минимальными повреждениями тканей. 

По словам представителей ПОКБ, медики выполняют широкий спектр оперативных вмешательств по самым современным стандартам: проводят операции при опущении половых органов, удаляют опухоли органов малого таза, делают лапароскопические операции через мини-проколы и осуществляют влагалищные вмешательства без внешних разрезов. 

«Мы стремимся проводить операции качественно и малоинвазивно, с малыми оперативными повреждениями», - подчеркнул главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов. Руководитель также пояснил, что такой подход обеспечивает пациенткам меньшую боль, быстрое восстановление, отсутствие заметных шрамов и высокое качество жизни после лечения.

Пациентки могут записаться к врачу через портал Госуслуг, регистратуру выбранной поликлиники или женской консультации. Также женщины могут записаться в поликлинике №1 через call-центр по телефону: 8 (81153) 7-88-99.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026