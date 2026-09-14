Великолукский филиал ПОКБ расширил перечень сложных гинекологических операций

Гинекологическое отделение Великолукского межрайонного филиала Псковской областной клинической больницы перешло на качественно новый уровень оказания медицинской помощи, расширило перечень сложных операций и внедрило современные малоинвазивные методики лечения пациенток. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.

С начала года отделение переехало из терапевтического корпуса в хирургический. Медицинское учреждение провело там комплексный ремонт. К работе в новых условиях приступил новый заведующий отделением врач-акушер-гинеколог Константин Сафронов.

Больница закупила современное оборудование за счёт средств приносящей доход деятельности, врачи получили новый гистерорезектоскоп для малоинвазивных операций внутри матки, современный коагулятор для бескровных и точных вмешательств, а также специальный набор инструментов для проведения операций с минимальными повреждениями тканей.

По словам представителей ПОКБ, медики выполняют широкий спектр оперативных вмешательств по самым современным стандартам: проводят операции при опущении половых органов, удаляют опухоли органов малого таза, делают лапароскопические операции через мини-проколы и осуществляют влагалищные вмешательства без внешних разрезов.

«Мы стремимся проводить операции качественно и малоинвазивно, с малыми оперативными повреждениями», - подчеркнул главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов. Руководитель также пояснил, что такой подход обеспечивает пациенткам меньшую боль, быстрое восстановление, отсутствие заметных шрамов и высокое качество жизни после лечения.

Пациентки могут записаться к врачу через портал Госуслуг, регистратуру выбранной поликлиники или женской консультации. Также женщины могут записаться в поликлинике №1 через call-центр по телефону: 8 (81153) 7-88-99.