Общество

Андрей Турчак назвал видео задержания Устинова доказательством его невиновности

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак считает вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался актер Павел Устинов, приговоренный к 3,5 годам колонии за вывих плеча росгвардейца при задержании на акции 3 августа, пишет РБК.



Андрей Турчак заявил, что неоднократно просмотрел видеозаписи с места задержания Устинова и на всех их них видно, «что парень просто стоял возле метро», никого не трогал и не нарушал общественный порядок. «Почему суд не принял во внимание эти видеозаписи? Почему человеку выносят обвинительный приговор, не дав стороне защиты возможность представить все доводы? Это нечестно и несправедливо», - добавил он.



При рассмотрении дела в вышестоящей инстанции необходимо учесть все аргументы защиты, а также внимательно изучить видеозаписи, «очевидно, являющиеся неопровержимым доказательством невиновности Павла Устинова», заявил секретарь генсовета ЕР.

Он добавил, что несмотря на то, что сотрудник Росгвардии споткнулся и упал во время задержания, видеозаписи свидетельствуют о том, что Устинов ни на кого «не нападал, не толкал, даже не трогал».

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