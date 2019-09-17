Общество

Подготовка к кастингу регионального этапа «Мисс Россия» в Пскове выходит на финишную прямую

Подготовка к кастингу регионального этапа «Мисс Россия» в Пскове выходит на финишную прямую. Организаторы конкурса представили лицензию на право сотрудничества с оргкомитетом национального конкурса красоты «Мисс Россия». Руководствуясь лицензией, организаторы могут пользоваться логотипом конкурса, проводить кастинги и отборы для участия в проекте «Мисс Россия», реализовывать плодотворное сотрудничество.

Все желающие еще могут успеть подать заявку на участие в кастинге регионального этапа «Мисс Псков 2019» национального конкурса красоты «Мисс Россия».

Заявки можно подать в официальном паблике проекта .

Дата проведения кастинга и место будут уточнены позже.