Общество

Урок налоговой грамотности провели налоговики для 11-классников великолукского лицея №10

Для учеников 11 класса великолукского лицея №10» сотрудники Межрайонной ИФНС России № 2 по Псковской области организовали и провели урок налоговой грамотности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, такая целевая аудитория была выбрана не случайно. Уже через год старшеклассники окончат школу и напрямую столкнутся с взрослой жизнью.

Начальник отдела учета и работы с налогоплательщиками Инспекции Юлия Эзерош рассказала об истории возникновения налоговой системы, структуре налоговых органов и налоговом законодательстве, значимости налоговых поступлений в бюджет государства, перечислила приоритетные направления во взаимоотношениях с налогоплательщиками.

Особо она остановилась на работе специализированных электронных сервисов ФНС России, а также на том, как можно использовать информацию, полученную при помощи сервисов «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» и «Прозрачный бизнес». В частности, были продемонстрированы онлайн-приложения по электронной регистрации бизнеса, по получению сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Юлия Эзерош объяснила одиннадцатиклассникам последствия, которые могут наступить, если они примут участие в регистрации фиктивных компаний – так называемых «фирм-однодневок». В режиме обратной связи участники урока налоговой грамотности обсудили актуальные вопросы и проблемы, с которыми в настоящее время приходится сталкиваться бизнесу, пути их решения.

Более подробно была представлена работа самого популярного на данный момент времени Интернет-ресурса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Присутствующие попросили подробно объяснить, как ориентироваться в Личном кабинете, узнать полную информацию об имеющемся имуществе, а также, как и каким образом подать то или иное заявление.

Налоговики также уделили внимание информационным кампаниям, которые в настоящее время проводит налоговая служба, в частности, по побуждению граждан к погашению задолженности за прошлые налоговые периоды и своевременной оплате налогов за 2018 год.