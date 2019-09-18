Общество

В Стругах Красных открылся завод по производству древесных топливных гранул

В Стругах Красных состоялось открытие завода по производству древесных топливных гранул (пеллет) мощностью - 21 тысяча тонн продукции в год. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, в мероприятии приняли участие заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Юрий Колесников, зампредседателя комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Геннадий Шачинов, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и заместитель главы Стругокрасненского района Наталья Стрижак.

«На предприятии будет использоваться до 50 тысяч кубометров сырья, производственный процесс подразумевает 100% переработку материала. Максимальная производительность составит 3 тонны древесных гранул в час. На заводе создано более 30 рабочих мест», - отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, инвестором выступил индивидуальный предприниматель Андрей Темирбулатов, который почти 20 лет занимается заготовкой и переработкой разных пород древесины. У бизнесмена в аренде находится более 40 тысяч гектаров лесов в Стругокрасненском и Гдовском районах, на территории которых поддерживается противопожарная безопасность (содержание 46 километров лесных дорог и 433 километров противопожарных полос), а также высаживаются молодые деревья (за последние 4 года - 980 гектаров). Под руководством Андрея Темирбулатова работают более 50 сотрудников, используются пилорамы и более 40 образцов современной техники.

«Руководитель завода рассказал, что на реализацию проекта направлено более 100 миллионов рублей. Производственная линия состоит из современного отечественного и иностранного оборудования. Подключение к энергомощностям организовало «Псковэнерго», а благоустройство прилегающей территории взяли на себя администрации муниципалитета и районного центра», - подчеркнули в пресс-службе.

Готовая продукция предназначается для экспорта в страны Европы, а также для реализации на отечественном рынке. «Древесные гранулы намного экологичнее других видов топлива, например, угля. Их можно использовать как в бытовых, так и промышленных условиях. Несколько муниципалитетов Псковской области уже проявляют интерес к продукции завода для использования пеллетов в котельных», - сообщил Андрей Темирбулатов.