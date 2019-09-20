Общество

Мисс Псков 2018 приняла участие в титульной для нового сезона проекта фотосессии. ФОТО

В рамках подготовки к кастингу регионального этапа «Мисс Россия» победительница конкурса красоты прошлого года Елизавета Черноок приняла участие в официальной фотосессии, которая должна будет стать титульной для нового сезона проекта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в продюсерском центре «Королев продакшн», дату самого кастинга и место проведения организаторы обещают объявить завтра.

А пока все желающие еще могут успеть подать заявку на участие в кастинге регионального этапа «Мисс Псков 2019» национального конкурса красоты «Мисс Россия».

Заявки можно подать в официальном паблике проекта - https://vk.com/misspskov2017.

Фото - Олег Голиков, стиль и макияж - Виктория Марчук.