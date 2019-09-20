Общество

В следующем году еще в 60 школах Псковской области откроются инновационные образовательные классы «Точка роста»

В следующем году инновационные образовательные классы цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» откроются еще в 60 школах и 14 учреждениях специального образования Псковской области. А уже в этом году такие центры образования открыли в восьми школах региона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, на торжественном открытии одного из них – в Кузнецовской школе Себежского района побывала депутат областного Собрания Дарья Козьякова.

В интерактивном классе установлены 3D-принтеры, комплексы для программирования, моделирования, симуляторы оказания первой медицинской помощи, квадрокоптеры.

«В вашей школе появилось самое современное оборудование, - обратилась к школьникам Дарья Козьякова. – Надеюсь, этот класс никогда не будет пустовать, потому что у вас будет стремление постигать новое и неизведанное. Успехов вам в этом очень интересном и увлекательном занятии».

Напомним, в этом году «Точки роста» появились в Яммской (Гдовский район), Чихачевской (Бежаницкий район), Писковской (Псковский район), Пустошкинской, Кузнецовской (Себежский район), Славковской (Порховский район) школах, а также в Переслегинской гимназии (Великолукский район) и Изборском лицее (Печорский район).

Новые интерактивные классы открыты в рамках реализации федерального проекта «Современная школа», который входит в национальный проект «Образование». Оборудование закуплено на средства федерального бюджета – в общей сложности региону получил на эти цели более 12 млн рублей.