10 проектов псковских НКО, направленных на укрепление межнационального единства, получили материальную поддержку из областного бюджета

Псковская Лента Новостей публикует ответы на вопросы читателей в рамках онлайн-конференции «Правовые основы реализации мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области».
Вопросы, которые касались мер финансовой поддержки, правового сопровождения социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области и в целом правового регулирования в отношении СО НКО в регионе, читатели задавали специалистам на сайте Псковской Ленты Новостей в течение 19-23 сентября.
Ответ от управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области:
Данная поддержка регламентируется постановлением администрации области от 18 июля 2014 г. № 331 «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации».
В соответствии с данным постановлением, под социальным проектом организации понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий, соответствующих определенным ее уставом видам деятельности организации, разработанных организацией по функциональным, финансовым и иным признакам и направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации в области по одному или нескольким из следующих направлений:
1) деятельность, направленная на обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации;
2) обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация этноконфессиональных отношений;
3) деятельность, направленная на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов и национальных традиций;
4) патриотическое воспитание населения области;
5) деятельность, направленная на культурную адаптацию и интеграцию мигрантов;
6) благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства).
В 2019 году в конкурсе по предоставлению субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации принимали участие 24 социально ориентированные некоммерческие организации. По результатам оценки проектов конкурсной комиссией, поддержку получили 10 проектов на общую сумму 2 000 000 руб.
Ответ от управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области:
В г. Пскове с 2015 года функционирует «Информационно-ресурсный центр социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области». Поддержка данного центра осуществляется в рамках предоставления субсидий в соответствии с постановлением администрации области от 30 июня 2015 г. № 302 «О порядке предоставления субсидии социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию проекта по организации деятельности информационно-ресурсного центра социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области».
В 2019 году по результатам конкурсного отбора, Псковская областная общественная организация «Центр устойчивого развития Псковской области» получила субсидию в размере 600 000 руб. на реализацию проекта «Создание точек ресурсной поддержки для НКО и гражданских активистов на территории региона», который будет реализован в 2020-2022 гг.
В рамках проекта сотрудниками проекта и экспертами будут осуществляться консультации по фандрайзингу, управлению НКО, бухгалтерским основам деятельности НКО, внешней коммуникации и PR инструментам, мониторингу и оценке деятельности НКО, отчетности для руководителей некоммерческих организаций Псковской области. Кроме того, запланированы выездные информационные семинары в муниципальные районы, проведение школы тренеров и функционирование акселерационной площадки для проектов некоммерческих организаций.
Кроме того, на территории региона активную работу ведет Псковская региональная общественная организация Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018», которая в 2019 году выиграла конкурс Ассоциации волонтерских центров «Программа «Ресурсные центры», 01 сентября 2019 года был открыт первый филиал Проектного офиса «Команда 2018» в г. Дно – одновременно выполняющий функции ресурсного центра поддержки добровольчества.