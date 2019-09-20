Общество

10 проектов псковских НКО, направленных на укрепление межнационального единства, получили материальную поддержку из областного бюджета

Псковская Лента Новостей публикует ответы на вопросы читателей в рамках онлайн-конференции «Правовые основы реализации мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области».

Вопросы, которые касались мер финансовой поддержки, правового сопровождения социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области и в целом правового регулирования в отношении СО НКО в регионе, читатели задавали специалистам на сайте Псковской Ленты Новостей в течение 19-23 сентября.

Вопрос: Действуют ли в Псковской области меры государственной поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере укрепления межнационального единства, защиты культуры, традиций народов России, в том числе малых городов?

Ответ от управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области:

Данная поддержка регламентируется постановлением администрации области от 18 июля 2014 г. № 331 «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации».

В соответствии с данным постановлением, под социальным проектом организации понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий, соответствующих определенным ее уставом видам деятельности организации, разработанных организацией по функциональным, финансовым и иным признакам и направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации в области по одному или нескольким из следующих направлений:

1) деятельность, направленная на обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации;

2) обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация этноконфессиональных отношений;

3) деятельность, направленная на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов и национальных традиций;

4) патриотическое воспитание населения области;

5) деятельность, направленная на культурную адаптацию и интеграцию мигрантов;

6) благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства).

В 2019 году в конкурсе по предоставлению субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации принимали участие 24 социально ориентированные некоммерческие организации. По результатам оценки проектов конкурсной комиссией, поддержку получили 10 проектов на общую сумму 2 000 000 руб.

Вопрос: Существует ли в регионе единая структура, где социально ориентированные некоммерческие организации могли бы получать необходимые информационные и ресурсные услуги?

Ответ от управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области:

В г. Пскове с 2015 года функционирует «Информационно-ресурсный центр социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области». Поддержка данного центра осуществляется в рамках предоставления субсидий в соответствии с постановлением администрации области от 30 июня 2015 г. № 302 «О порядке предоставления субсидии социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию проекта по организации деятельности информационно-ресурсного центра социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области».

В 2019 году по результатам конкурсного отбора, Псковская областная общественная организация «Центр устойчивого развития Псковской области» получила субсидию в размере 600 000 руб. на реализацию проекта «Создание точек ресурсной поддержки для НКО и гражданских активистов на территории региона», который будет реализован в 2020-2022 гг.

В рамках проекта сотрудниками проекта и экспертами будут осуществляться консультации по фандрайзингу, управлению НКО, бухгалтерским основам деятельности НКО, внешней коммуникации и PR инструментам, мониторингу и оценке деятельности НКО, отчетности для руководителей некоммерческих организаций Псковской области. Кроме того, запланированы выездные информационные семинары в муниципальные районы, проведение школы тренеров и функционирование акселерационной площадки для проектов некоммерческих организаций.

Кроме того, на территории региона активную работу ведет Псковская региональная общественная организация Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018», которая в 2019 году выиграла конкурс Ассоциации волонтерских центров «Программа «Ресурсные центры», 01 сентября 2019 года был открыт первый филиал Проектного офиса «Команда 2018» в г. Дно – одновременно выполняющий функции ресурсного центра поддержки добровольчества.