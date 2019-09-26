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Юрий Лымарь оставил пост руководителя псковского УФСИН и возглавил управление в Пермском крае

Полковник внутренней службы Юрий Лымарь покинул пост руководителя УФСИН России по Псковской области и возглавил ГУФСИН по Пермскому краю. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Источник: УФСИН России по Псковской области

Напомним, с 1980 по 1982 год Юрий Лымарь проходил срочную службу в пограничных войсках. В 1987 году - окончил Рязанскую высшую школу МВД СССР, после чего - поступил на службу в управлении исполнения наказаний по Пермской области. С 2007 по 2009 год Юрий Лымарь был председателем ликвидационной комиссии соликамской колонии УТ-389/9 в Пермском крае, которая была реорганизована в ФКУ ИК-9. Юрий Лымарь возглавлял УФСИН России по Псковской области около 10 лет.

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Как пишет «Коммерсант-Прикамье», должность начальника Прикамского управления является вакантной с января 2019 года. Тогда генерал-майор внутренней службы Владимир Андреев, возглавлявший ведомство с осени 2017 года, написал рапорт об освобождении от должности по собственному желанию. Сейчас врио начальника ГУФСИН по Пермскому краю является Сергей Носов. А на этой неделе было объявлено о назначении нового первого заместителя управления, им стал полковник внутренней службы Андрей Волотовский.