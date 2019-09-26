Общество

Великолукская школа № 5 получит спортивный инвентарь от РФС

Великолукская школа № 5 благодаря участию во всероссийском фестивале по футболу получит комплект спортивного инвентаря. Мероприятие проводилось в рамках проекта Российского футбольного союза «Футбол в школе», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Участие в фестивале приняли более 160 образовательных организаций из 43 регионов России. На их базе прошли спортивные мероприятия: веселые старты, семейные футбольные праздники, соревнования среди классов. По итогам фестиваля великолукская школа получила высокую оценку за организацию мероприятий на своей площадке, а также вошла в число 38 лучших образовательных учреждений.

В подарок школа получит футбольные мячи, экипировку для спортсменов, комплект разметочных фишек и другие спортивные аксессуары. Преподаватели физической культуры получили возможность посетить курсы повышения квалификации в Москве.

Как отметили в администрации школы № 5, спортивный инвентарь будет использоваться как на уроках физкультуры, так и для занятий детей в футбольной секции.