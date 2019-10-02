Общество

Почти 500 тысяч рублей задолженности по налогам погасили юридические лица и ИП из Стругокрасненского района

Заседание межведомственной комиссии по вопросам оплаты труда, уплаты страховых взносов, налога на доход физических лиц и легализации трудовых отношений граждан состоялось при администрации Стругокрасненского района Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области, для беседы приглашено 10 налогоплательщиков юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чья общая сумма задолженности перед бюджетами различных уровней составляла более 5 млн рублей.

Участие во встрече с должниками приняли сотрудники Межрайонной ИФНС России №3 по Псковской области, а также представители УМВД, службы судебных приставов, фонда занятости населения.

В ходе проведения заседания представителям организаций разъяснены их налоговые обязательства. Члены комиссии рассказали им и о мерах, предусмотренных ст. 46, 47 Налогового кодекса Российской Федерации, применяемых для принудительного погашения имеющейся задолженности, а также разъяснили налогоплательщикам последствия несвоевременной оплаты в установленный срок, начиная с ареста имущества должника для последующей реализации и до введения процедуры банкротства.

С каждым налогоплательщиком в индивидуальном порядке были рассмотрены причины образования задолженности, меры, принимаемые для ее погашения, а также предложения по выходу из создавшегося положения. Решением членов комиссии им было указано о необходимости более тщательного планирования обязательных налоговых выплат предприятий.

Руководители организаций-должников заверили комиссию в том, что ими принимаются все возможные меры ликвидации задолженности. Они также предъявили документы, которые подтверждают оплату в сумме 472.6 тысяч рублей, которая была проведена до проведения комиссии.