Общество

Александр Козловский обсудил эффективность создания ТОСов с активом Плюсского района

Депутат фракции «Единой России» в Госдуме Александр Козловский встретился с активом Плюсского района. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения партии, главной темой для обсуждения стало развитие территориального общественного самоуправления (ТОС).

На сегодня в Плюссе создан ТОС «Оптимист». Его организовали жильцы многоквартирного дома, чтобы установить во дворе детскую площадку.

«Хотя мои внуки выросли, моим уже по 20 лет, но все равно, я состою в ТОСе и хочу, чтобы наш дом выглядел очень красиво и прилично», - рассказала председатель ТОС Татьяна Тимофеева.

Обращаясь к собравшимся, Козловский подчеркнул, что специалисты всероссийской ассоциации ТОСов всегда готовы оказать юридическую помощь в создании общественных самоуправлений. «Движение сейчас набирает обороты по всей стране. На реализацию ТОСовских проектов предусмотрены федеральные и региональные гранты. И мы должны понимать, что именно активные могут подсказать властям, где в первую очередь необходимо благоустроить дворы, улицы и парки», - сказал парламентарий.

Также во время встречи речь шла и об актуальных проблемах - люди пожаловались на перебои с электроэнергией и неисправность систем водоснабжения. Эти вопросы депутат Госдумы взял на личный контроль.

В завершение беседы Козловский напомнил, что Псковская область - активный участник национальных проектов. «Мы должны понимать, что национальные проекты действуют. Финансирование уже определено, бюджеты тоже. Я убежден, что в ближайшее время мы увидим изменения, которые должны произойти в сельской местности, согласно нацпроектам», - заключил он.