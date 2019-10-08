Общество

Более чем на 12 млрд рублей пополнили региональный бюджет налоговики Псковской области с начала года

В консолидированный бюджет Российской Федерации за девять месяцев 2019 года Управление ФНС России по Псковской области мобилизовало 16,4 млрд рублей налогов и сборов, что на 602,1 млн рублей больше чем за аналогичный период 2018 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области.

Из общей суммы поступлений доходы федерального бюджета составили 4,1 млрд. руб. Доходы консолидированного бюджета Псковской области составили 12,3 млрд. руб. и возросли на 5,9%, из которых в доход областного бюджета поступило 9,6 млрд рублей, в доходы местных бюджетов – 2,6 млрд рублей.

Отметим, формирование доходов консолидированного бюджета Псковской области за январь-сентябрь 2019 года на 99,4% обеспечено за счет следующих налогов:

на 53,2% за счет поступлений налога на доходы физических лиц (6,5 млрд руб.);

на 20,8% за счет поступлений налога на прибыль организаций (2,6 млрд руб.);

на 15,0% за счет налогов на имущество (налога на имущество организаций, налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов), от которых бюджет пополнился на 1,8 млрд руб.;

на 10,4% за счет налогов со специальными налоговыми режимами (УСН, ЕНВД, ЕСХН, патентная система налогообложения), поступления от этой группы налогов за январь-сентябрь 2019 года составили 1,3 млрд рублей.

За девять месяцев 2019 года в государственные внебюджетные фонды РФ налоговые органы Псковской области мобилизовали 11,4 млрд. руб. страховых взносов на обязательное социальное страхование, в том числе: в Пенсионный Фонд РФ – 8,6 млрд рублей, в Фонд социального страхования РФ – 929,6 млн рублей, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 1,9 млрд рублей.

Необходимо добавить, что по итогам девяти месяцев 2019 года налоговые органы Псковской области сохраняют положительную динамику поступлений налогов и сборов в консолидированный бюджет региона, а также страховых взносов в государственные внебюджетные фонды РФ.