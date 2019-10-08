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Общество

Город Дно в Псковской области стал самым матерящимся городом в России

09.10.2019 08:34|ПсковКомментариев: 0

Известно выражение: это Интернет - тут и послать могут. Digital-агентство «Интериум» оценило, насколько распространена обсценная лексика среди пользователей социальных сетей в городах России.

Самым матерящимся в соцсетях населением (в пересчете на 10 тыс. чел) оказались жители города Дна Псковской области. Они в разы опережают других пользователей обсценной лексики онлайн. Правда, есть подозрение, что в действительности не все те, кто указал в соцсетях своим местом обитания Дно, действительно там живут, а не выбрали его в шутку из-за названия.

В первой пятерке «матерящихся городов» также Краснодар, Кунгур, Москва и Ачинск. «Сложно сказать, с чем это связано: с непростой жизнью в этих городах, требующей выхода эмоций в крепких выражениях, или с преобладанием там молодежи, которая чаще всего и прибегает к мату в речи», - отмечают эксперты.

Если смотреть по субъектам федерации, то самыми матерящимися оказались (в пересчете на 100 тыс. населения) Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Псковская и Калининградская области. А вот наиболее культурными в плане чистоты сетевого языка стали регионы Северо-Кавказского федерального округа: Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская Республики.

Анализ проведен агентством «Интериум» на основании мониторинга упоминаний самых распространенных вариаций 4 матерных слов в социальных сетях, форумах, блогах и мессенджерах за 1-7 октября 2019 г.

Источник: Псковская Лента Новостей
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