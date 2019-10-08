Общество

«День открытых дверей» пройдет в октябре во всех налоговых инспекциях Псковской области

25 октября во всех налоговых инспекциях и ТОРМах Псковской области пройдет Всероссийская акция «День открытых дверей по информированию граждан по вопросам исполнения налоговых уведомлений и системе оценки качества обслуживания в территориальных налоговых органах».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области, профессиональную консультацию и квалифицированную помощь налоговых инспекторов в рамках акции смогут получить все желающие. Специалисты службы помогут разобраться в полученном налоговом уведомлении, объяснят, какими способами можно оплатить налоги, а также, в случае необходимости, расскажут о наличии или отсутствии налоговой задолженности.

Кроме того, в «Дни открытых дверей» налогоплательщики, независимо от места жительства, смогут подключиться, при наличии паспорта, к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» или восстановить логин и пароль для авторизации в Личном кабинете налогоплательщика.

Данный сервис позволяет получать актуальную информацию о своих объектах имущества, по которым начисляются налоги, о наличии переплат и задолженностей по налогам, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов.

В день проведения акции, 25 октября, налоговые инспекции и ТОРМы Псковской области будут работать с 9.00 до 18.00. Для удобства граждан в операционные залы будет выведен дополнительный состав специалистов для консультаций.

В ходе предыдущих акций «Дни открытых дверей», которые проходили в апреле 2019 года, налоговые инспекции Псковской области посетило более 7 тысяч налогоплательщиков.