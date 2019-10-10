Общество

ИК-3 продолжает сотрудничество с компанией ООО «Эвапром»

В ИК-3 УФСИН России по Псковской области с 2017 года ведется сотрудничество с компанией ООО «ЭваПром» по оказанию услуг швейного производства для использования в сфере авиа- и железнодорожных перевозок, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Договор между учреждением и компанией ООО «ЭваПром» заключен с 2017 года. Так, согласно договору, ИК-3 оказывает услуги швейного производства в виде изготовления широкого ассортимента тапок, масок, косметичек и прочего. Данная продукция широко используется как при авиаперевозках на воздушном транспорте, так и Российскими железными дорогами.

Стоит отметить, в настоящее время постепенно возрастает потребность и спрос на данный вид изделий, а, соответственно, увеличивается и объем выпускаемой продукции.

Добавим, на швейном участке дополнительно трудоустроено 10 осужденных с заработной платой не ниже МРОТ, установленного законодательством РФ.