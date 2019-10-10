Общество

Осенний субботник провели псковские единороссы на берегу реки Великой

Субботник провели активисты и сторонники «Единой России» в Пскове в рамках партийного проекта «Чистая страна». На уборку они вышли сегодня, 11 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

«Экологический десант» традиционно работал на берегу реки Великой. Единороссы привели в порядок участок от моста имени 50-летия Октября до железнодорожного. Они собрали на территории 10 пакетов мусора.

«В ходе очередного субботника мы с однопартийцами дружно и слаженно поработали, - рассказал и. п. секретаря местного отделения партии, депутат гордумы Григорий Стороненков. – Конечно, количество мусора и равнодушие людей, выбрасывающих его там, где придется, весьма огорчает. Поэтому мы призываем всех псковичей не оставлять мусор в местах отдыха и беречь окружающую нас природу! Давайте содержать свой город в чистоте!»

Партпроект «Чистая страна» объединяет усилия партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий. Актив партпроекта проводит системные мониторинги по соблюдению требований экологического законодательства, а также осуществляет партийный контроль за ходом реализации национального проекта «Экология». Пристальное внимание уделено реализации реформы ТКО, а также внедрению раздельного сбора отходов на территории России.