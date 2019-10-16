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Общество

В Псковском облсовпрофе состоялась встреча лауреатов и номинантов премии «Профсоюзный авангард»

16.10.2019 17:28|ПсковКомментариев: 1

В пресс-центре Псковского облсовпрофа прошла встреча лауреатов и номинантов премии «Профсоюзный авангард» центральной профсоюзной газеты «Солидарность». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа. 

Напомним, что вручение наград премии состоялось 11 октября 2019 года на интеллект-форуме «Профсоюзы. XXI век. Новая реальность: возможности и риски», который проходил в Сочи. В номинации «Лидер» одним из победителей стала председатель первичной профсоюзной организации ГППО «Псковпассажиравтотранс» Раиса Куприненко, почетными грамотами премии отмечен Псковский областной совет профсоюзов – в номинации «Акция» за флешмоб «До пенсии как до неба» и в номинации «Новация» за реализацию социального проекта «Танцетерапия».

Раиса Куприненко напомнила, что в процессе вручения наград заместитель председателя ФНПР, главный редактор газеты «Солидарность»  Александр Шершуков рассказал о борьбе профсоюзного актива «Псковпассажиравтотранса» за сохранение предприятия, уточнив лишь количество директоров, покинувших предприятие в этот период. «Нам даже нечего было добавить, кроме ответа на данный вопрос», — заметила председатель первичной профсоюзной организации «Псковпассажиравтотранса». Раиса Куприненко поблагодарила свой трудовой коллектив за ту активность, которая позволила сохранить предприятие. «И нам очень хочется сказать спасибо Псковскому облсовпрофу и его председателю Ульяне Михайловой за оказанную поддержку. Благодаря этой помощи нам удалось сохранить предприятие, сменить директора, добиться того, чтобы заработная плата выплачивалась вовремя», — подчеркнула она, добавив, что сегодня на предприятии профсоюзная численность растет, хотя на фоне того, что люди уходят из-за невысоких зарплат, этот процесс идет медленнее, чем хотелось бы.

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова в свою очередь отметила: «В «Псковпассажиравтотрансе» очень хороший коллектив, который работал и работает в крайне трудных условиях. Очень многие действия остались за кадром, ведь во внешней среде заметен только финал –публичное мероприятие в форме митинга, формирование публичных требований в адрес руководства предприятия и администрации Псковской области, в том числе губернатора Михаила Ведерникова, в отношениях с которым возник определенный накал, хотя в конце концов он повел себя конструктивно, но нам пришлось выводить в информационное поле все проблемы, которые мешали предприятию существовать». Ульяна Михайлова заявила, что на сегодня не оценивает данную кампанию как завершенную. «Определенно сейчас мы видим усложнение состояния предприятия, там сохраняются признаки кризиса – не могу судить, насколько они опасны для государственного предприятия в целом, но все мы живем в Псковской области, ездим по ней и по городу Пскову, и пока не видим какого-то кардинального улучшения автотранспортного предприятия. Подвижной состав не обновлен, заработная плата работников не увеличивается, ситуация со спецоценкой условий труда находится в подвешенном состоянии, а это напрямую связано с увеличением заработной платы определенных категорий. Мы продолжаем плотно взаимодействовать с профкомом, поскольку многие вопросы остались неразрешенными, более того, мы до сих пор не можем исключить риски приватизации предприятия, его дробления. Отрадно слышать, что первичная профсоюзная организация укрепляется. Мы помним, с каким трудом удалось стабилизировать работу профкома. В рамках этих стабилизационных мероприятий мы предоставили возможность участия в эксклюзивных социальных программах тем работникам, кто занимался спасением первичной профсоюзной организации, и считаем, что это стало хорошим подспорьем для коллектива. Вот такой и должна быть связь между Псковским облсовпрофом и первичным профсоюзным звеном. Сегодня я убеждена, что на этом предприятии профсоюзная команда есть. Трудовой коллектив вложил в нее много сил, как и Псковский облсовпроф, поэтому кадровую задачу можно считать выполненной. Само участие наших товарищей в сочинском интеллект-форуме и личное получение ими награды «Профсоюзный авангард» в номинации «Лидер» имеет высокое моральное значение. Очень важно, чтобы такие награды ездили получать сами активисты, чтобы они имели возможность посещать такие масштабные профсоюзные мероприятия и контактировать с другими активистами, которые имеют опыт защиты, опыт борьбы, опыт успешных социальных проектов и программ. Поэтому наших профсоюзных товарищей мы на такие мероприятия отправляли, отправляем и, надеемся, будем отправлять в будущем, если будем по-прежнему попадать в перечень лучших», — добавила Ульяна Михайлова.

Член профкома предприятия, участник сочинского профсоюзного интеллект-форума Татьяна Иванова призналась, что сегодня была первая ночь, когда ей не снилось это мероприятие. «На такой масштабной встрече профсоюзных лидеров мы побывали впервые, впервые слышали такое яркое обсуждение профсоюзных проблем и достижений, за что мы также благодарны и организаторам, и Псковскому облсовпрофу», — сказала Татьяна Иванова.

Лидер регионального профсоюзного движения согласилась с тем, что действия профсоюзных активистов «Псковпассажиравтотранса», в том числе публичные, привели к правильному результату. И он состоит не только в победе в одной из номинаций «Профсоюзного авангарда», но и в том, что новый состав руководителей предприятия стал реально встречаться с трудовым коллективом и с профкомом, обсуждать проблемы в системе социального партнерства, предполагающей равенство сторон: это касается и вопросов зарплаты, премий, индексации должностных окладов, мероприятий в сфере охраны труда. «Но сейчас трудовому коллективу необходимо сделать следующий шаг и предпринять все усилия, чтобы условия труда улучшались, а заработная плата увеличивалась», — напомнила Ульяна Михайлова.

Комментируя участие проектов Псковского облсовпрофа в «Профсоюзном авангарде», председатель областного профсоюзного объединения сказала, что считает социальный проект «Танцетерапия», отмеченный почетной грамотой премии в номинации «Новация», гордостью облсолвпрофа и профсоюзных учреждений отдыха и оздоровления Псковской области. «Проект является результатом нашей совместной деятельности. И это действительно хороший профилактический проект – дорогостоящий в плане организации, но самый лучший с точки зрения командообразования и профилактики профессионального, эмоционального выгорания. В данном проекте в большей степени у нас принимают участие медики, работники образования, государственных учреждений. То есть люди, которые имеют повышенные психоэмоциональные нагрузки и высокую интенсивность труда. Особенность «Танцетерапии» в том, что с трудовым коллективом идет такая работа, в ходе которой и образуется его ядро, а также улучшается внутренний климат в самом коллективе и в первичной профсоюзной организации. Этот проект привлекателен не только с точки зрения охраны труда, но и с точки зрения мотивации профсоюзной численности, в этом плане он дает прямо выраженный результат», — считает Ульяна Михайлова.

Гордится Псковский облсовпроф и наградой в номинации «Акция» за флешмоб «До пенсии как до неба». «Это была классная акция, хоть и связанная с первым визитом в Псковский облсовпроф правоохранительных органов, которые препятствовали в его проведении», — заключила Ульяна Михайлова.

Теги: #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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